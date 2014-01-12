Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
12 янв. 2014, 19:00 МСК
12.01.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Составы