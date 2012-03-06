Матч завершен
Эвиан
Гайар
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
6 марта 2012, 20:30 МСК
6.03.2012, 20:30 МСК
вторник
Составы