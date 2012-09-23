Матч завершен
Марсель
Марсель
1:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 6 тур

Лига 1,

6 тур

Франция
23 сент. 2012, 18:00 МСК
23.09.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы