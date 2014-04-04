Матч завершен
Марсель
Марсель
3:1
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
4 апр. 2014, 21:30 МСК
4.04.2014, 21:30 МСК
пятница
Составы