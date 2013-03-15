Матч завершен
Марсель
Марсель
0:0
Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
15 марта 2013, 22:30 МСК
15.03.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы