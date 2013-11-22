Матч завершен
Аяччо
Аяччо
1:3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
22 нояб. 2013, 22:30 МСК
22.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы