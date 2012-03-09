Матч завершен
Аяччо
Аяччо
1:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
9 марта 2012, 22:00 МСК
9.03.2012, 22:00 МСК
пятница
Составы