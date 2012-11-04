Матч завершен
Аяччо
Аяччо
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 11 тур

Лига 1,

11 тур

Франция
4 нояб. 2012, 16:00 МСК
4.11.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы