Матч завершен
Лехона
Лехона
0:6
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Пино 6
Ниньо 20
Коста 60
Шакла 66
81
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 23:00 МСК
16.12.2020, 23:00 МСК
среда
События
Составы
Лехона
мин
-
M. Pradera
M. Pradera
74
Вильярреал
мин
-
Коста
Хауме Коста
60'
60'
72
-
Ниньо
Фер Ниньо
20'
20'
70
-
Шакла
Суфьян Шакла
66'
66'
89
-
Баэна
Алехандро Баэна
89
-
Пино
Йереми Пино
6'
6'
69
-
A. Millan
A. Millan
81'
81'
89