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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
25 окт. 2015, 18:00 МСК
25.10.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
20
Виера
Хонатан Виера
90
4
Гомес
Висенте Гомес
72
15
Меса
Роке Меса
90
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
79
10
Араухо
Серхио Араухо
90
24
Тана
Тана
87
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
5
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
11
Момо
Момо
14
Эрнан
Эрнан
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Вильярреал
мин
25
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
23
Бонера
Даниэле Бонера
83
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
18
Коста
Хауме Коста
90
21
Бруно
Бруно
90
6
Джонатан
Джонатан
90
18
Суарес
Денис Суарес
90
44
Лейва
Матиас Науэль Лейва
67
11
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
59
Запасные
13
Барбоса
Мариано Барбоса
3
Йокич
Боян Йокич
22
Рукавина
Антонио Рукавина
4
Пина
Томас Пина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
7
Саму
Саму
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо