Крылья Советов - Спартак-Нальчик: 12 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Джорджевич 72
Яковлев 86
2:0

Крылья Советов - Спартак-Нальчик: 12 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
12 сент. 2010, 14:15 МСК
12.09.2010, 14:15 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
72'
72'
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
56
0
Самсонов
Олег Самсонов
89
0
Савин
Евгений Савин
65
0
Соснин
Антон Соснин
90
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Ржевский
Владимир Ржевский
-
0
Бобер
Антон Бобер
1
0
Иванов
Олег Иванов
-
0
Костяев
Дмитрий Костяев
-
0
Яковлев
Павел Яковлев
86'
34
0
Елич
Драган Елич
25
Спартак-Нальчик
мин
0
Отто
Отто
90
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Васин
Виктор Васин
90
0
Васянович
Андрей Васянович
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
54
0
Голич
Йован Голич
76
0
Маляров
Никита Маляров
42
0
Леандро
Леандро
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
0
Колинько
Александр Колинько
-
0
Хохлов
Александр Хохлов
-
0
Амирханов
Роман Амирханов
-
0
Рылов
Артур Рылов
14
0
Жезус
Рикардо Жезус
-
0
Гошоков
Арсен Гошоков
48
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
36

События

Матч окончен 2:0
Замена
Антон Бобер
Олег Самсонов
89'
ГОЛ! 2:0
Павел Яковлев
86'
80'
Желтая карточка
Виктор Васин
76'
Замена
Артур Рылов
Йован Голич
ГОЛ! 1:0
Ненад Джорджевич
72'
Замена
Драган Елич
Евгений Савин
65'
Замена
Павел Яковлев
Руслан Аджинджал
56'
54'
Замена
Давид Сирадзе
Гогита Гогуа
42'
Замена
Арсен Гошоков
Никита Маляров

Прошлые матчи

27.04.2012 27 апр. 2012 пт 16:15
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
27.04.2012 27 апр. 2012 пт 16:15
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
Крылья Советов
1 : 0
Спартак-Нальчик
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:45
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
0
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Крылья Советов
0 : 2
Спартак-Нальчик
26.06.2011 26 июня 2011 вс 17:45
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
2
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:00
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 14:15
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Крылья Советов
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 17:30
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
0
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 0
Спартак-Нальчик
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
0
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
Спартак-Нальчик
0 : 1
Крылья Советов
24.05.2009 24 мая 2009 вс 15:30
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
1
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 15:00
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
19.07.2008 19 июля 2008 сб 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2008 19 июля 2008 сб 18:00
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
1
15.07.2007 15 июля 2007 вс 15:30
Крылья Советов
1 : 2
Спартак-Нальчик
15.07.2007 15 июля 2007 вс 15:30
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
2
17.03.2007 17 марта 2007 сб 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
17.03.2007 17 марта 2007 сб 16:00
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
18.11.2006 18 нояб. 2006 сб -:-
Крылья Советов
1 : 2
Спартак-Нальчик
18.11.2006 18 нояб. 2006 сб -:-
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
2
05.08.2006 05 авг. 2006 сб 23:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Крылья Советов
05.08.2006 05 авг. 2006 сб 23:00
Спартак-Нальчик
1
Крылья Советов
1

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