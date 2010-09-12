Крылья Советов

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События
Матч окончен 2:0
Замена
89'
ГОЛ! 2:0
86'
80'
Желтая карточка
76'
Замена
ГОЛ! 1:0
72'
Замена
65'
Замена
56'
54'
Замена
42'
Замена
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
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18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15