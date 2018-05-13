Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Конде
Секу Конде
60
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
64
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
16
Баланович
Сергей Баланович
74
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
мин
Запасные
Главный тренер
Игорь Ледяхов
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
84'
Желтая карточка
82'
77'
Замена
Замена
74'
64'
Замена
64'
Замена
60'
60'
Замена
51'
Красная карточка
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 17:51
14 августа, 22:12
02 августа, 22:05
13 апреля 2020, 09:10
08 марта 2020, 20:58
08 февраля 2020, 19:20
02 декабря 2019, 21:30
24 ноября 2019, 21:55
21 ноября 2019, 16:42
05 ноября 2019, 00:35