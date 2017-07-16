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мин
Запасные
Главный тренер
Олег Кононов
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
16
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
2
Милькович
Александар Милькович
57
5
Гол
Януш Гол
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
46
9
Бодул
Дарко Бодул
90
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
69
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
85'
Желтая карточка
80'
79'
Желтая карточка
77'
Желтая карточка
69'
Замена
67'
57'
46'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
39'
15'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 17:51
14 августа, 22:12
02 августа, 22:05
13 апреля 2020, 09:10
08 марта 2020, 20:58
08 февраля 2020, 19:20
02 декабря 2019, 21:30
24 ноября 2019, 21:55
21 ноября 2019, 16:42
05 ноября 2019, 00:35