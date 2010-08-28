Сатурн - Крылья Советов: 28 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
Евсеев 80
1:1

Сатурн - Крылья Советов: 28 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Таранов 85
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
28 авг. 2010, 17:30 МСК
28.08.2010, 17:30 МСК
суббота
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Сатурн
мин
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
90
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
62
0
Евсеев
Вадим Евсеев
80'
80'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
58
0
Иванов
Алексей Иванов
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
83
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
-
0
Зинович
Дмитрий Зинович
-
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
0
Воробьев
Роман Воробьев
-
0
Махмудов
Эмин Махмудов
32
0
Копунек
Камил Копунек
28
0
Ковель
Леонид Ковель
7
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Таранов
Иван Таранов
85'
85'
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
0
Савин
Евгений Савин
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
46
Запасные
0
Цыган
Николай Цыган
-
0
Бобер
Антон Бобер
44
0
Ковба
Денис Ковба
-
0
Самсонов
Олег Самсонов
-
0
Соснин
Антон Соснин
-
0
Иванов
Олег Иванов
-
0
Костяев
Дмитрий Костяев
-

События

Матч окончен 1:1
85'
ГОЛ! 1:1
Иван Таранов
Замена
Леонид Ковель
Дмитрий Кириченко
83'
ГОЛ! 1:0
Вадим Евсеев
80'
Замена
Камил Копунек
Бенуа Ангбва
62'
Замена
Эмин Махмудов
Денис Бояринцев
58'
Желтая карточка
Дмитрий Грачев
50'
46'
Замена
Антон Бобер
Павел Яковлев
Желтая карточка
Дмитрий Кириченко
45'
37'
Желтая карточка
Сергей Будылин

Прошлые матчи

28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 17:30
Сатурн
1
Крылья Советов
1
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 13:00
Крылья Советов
2
Сатурн
1
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Сатурн
3 : 1
Крылья Советов
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Сатурн
3
Крылья Советов
1
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
0
Сатурн
2
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 14:00
Сатурн
0 : 0
Крылья Советов
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 14:00
Сатурн
0
Крылья Советов
0
30.07.2008 30 июля 2008 ср 17:00
Крылья Советов
4 : 0
Сатурн
30.07.2008 30 июля 2008 ср 17:00
Крылья Советов
4
Сатурн
0
29.07.2007 29 июля 2007 вс 17:00
Крылья Советов
0 : 1
Сатурн
29.07.2007 29 июля 2007 вс 17:00
Крылья Советов
0
Сатурн
1
07.04.2007 07 апр. 2007 сб 15:00
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
07.04.2007 07 апр. 2007 сб 15:00
Сатурн
1
Крылья Советов
1
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Крылья Советов
0 : 0
Сатурн
24.10.2006 24 окт. 2006 вт 23:00
Крылья Советов
0
Сатурн
0
13.05.2006 13 мая 2006 сб 23:00
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
13.05.2006 13 мая 2006 сб 23:00
Сатурн
1
Крылья Советов
1
24.09.2005 24 сент. 2005 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Сатурн
24.09.2005 24 сент. 2005 сб 16:00
Крылья Советов
1
Сатурн
0
22.05.2005 22 мая 2005 вс 16:00
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
22.05.2005 22 мая 2005 вс 16:00
Сатурн
1
Крылья Советов
1
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Сатурн
1 : 2
Крылья Советов
12.11.2004 12 нояб. 2004 пт -:-
Сатурн
1
Крылья Советов
2
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Крылья Советов
1 : 1
Сатурн
13.03.2004 13 марта 2004 сб -:-
Крылья Советов
1
Сатурн
1
20.09.2003 20 сент. 2003 сб 23:00
Крылья Советов
3 : 1
Сатурн
20.09.2003 20 сент. 2003 сб 23:00
Крылья Советов
3
Сатурн
1
22.04.2003 22 апр. 2003 вт 23:00
Сатурн
1 : 1
Крылья Советов
22.04.2003 22 апр. 2003 вт 23:00
Сатурн
1
Крылья Советов
1
10.09.2002 10 сент. 2002 вт 23:00
Крылья Советов
1 : 0
Сатурн
10.09.2002 10 сент. 2002 вт 23:00
Крылья Советов
1
Сатурн
0
23.03.2002 23 марта 2002 сб -:-
Сатурн
3 : 1
Крылья Советов
23.03.2002 23 марта 2002 сб -:-
Сатурн
3
Крылья Советов
1
08.11.2001 08 нояб. 2001 чт -:-
Крылья Советов
2 : 0
Сатурн
08.11.2001 08 нояб. 2001 чт -:-
Крылья Советов
2
Сатурн
0
23.06.2001 23 июня 2001 сб 23:00
Сатурн
2 : 0
Крылья Советов
23.06.2001 23 июня 2001 сб 23:00
Сатурн
2
Крылья Советов
0

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