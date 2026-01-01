Golden Boy

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Футбол
Педри, Гринвуд и Сака вошли в число финалистов Golden Boy. Премию вручают лучшему молодому футболисту Европы
#Golden Boy
Футбол
Холанд, Санчо, Винисиус – среди претендентов на Golden Boy. Россиян и представителей РПЛ в списке нет
#Golden Boy