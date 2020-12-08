Заур Садаев

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Фанаты израильского «Бейтара» кричали с трибун «Смерть арабам» и устраивали расистские акции. Теперь клуб покупает араб
#Бейтар
Российский футболист пропал в Турции. Оказалось: не захотел играть и уехал
#Заур Садаев