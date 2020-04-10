Томас Каленберг

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Знаменитости, которые заболели коронавирусом
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#коронавирус
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Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный
#Томас Каленберг