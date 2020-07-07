Николоз Кутателадзе

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Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн
#Томас Цорн
В «Спартаке» – очередной клиент гендиректора Цорна. Он занимался в «ПСЖ» и забивал за детский «Милан»
#Спартак