Иван Перишич

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Футбол
Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит матч Хорватии и Испании на Евро
#Иван Перишич
Футбол
Перишич стал первым игроком Хорватии, забившим на четырех крупных турнирах подряд
#Иван Перишич
Футбол
«Бавария» не будет выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро
#Иван Перишич