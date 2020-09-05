Джек Уилшир

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«Вест Хэм» в соцсетях разнесли его же игроки. Причина: продажа талантливого пацана
#Грейди Диангана
Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
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#Джек Уилшир
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