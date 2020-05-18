Алессандро Дель Пьеро

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Дель Пьеро госпитализировали из-за камней в почках
#Алессандро Дель Пьеро
Футбол
Буффон повторил рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А
#Джанлуиджи Буффон