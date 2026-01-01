Владимир Бесчастных

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Футбол
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
#Артем Дзюба
Футбол
«Факел» торчит на последнем месте ФНЛ. Наняли нового тренера – получили 2:11 в двух матчах
#Факел