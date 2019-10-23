«Факел» торчит на последнем месте ФНЛ. Наняли нового тренера – получили 2:11 в двух матчах

16 октября воронежский «Факел», который идет последним в ФНЛ, объявил о смене тренера. Вместо Сергея Оборина команду возглавил Владимир Бесчастных, который до этого ни разу не работал главным тренером.

Последние пять матчей при Оборине:

П: «Нефтехимик» 1:0 «Факел»

Н: «Факел» 0:0 «Томь»

Н: «Краснодар-2» 0:0 «Факел»

П: «Факел» 0:3 «Химки»

П: «Ротор» 2:0 «Факел»

За все пять матчей «Факел» не забил ни одного мяча и вытащил два очка только благодаря нулевым ничьим с «Томью» и «Краснодаром-2».

Первые два матча Бесчастных:

П: «Спартак-2» 7:2 «Факел»

П: «Факел» 0:4 «Шинник»

Интересно, что «Факел» по-прежнему не самая пропускающая команда в ФНЛ. Сейчас у «Факела» 31 пропущенный гол, а у «Текстильщика» – 40. Кстати, четыре гола из этих сорока «Текстильщику» забил «Факел» два месяца назад.