Юлиан Нагельсманн

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Футбол
Нагельсманн пропустил матч с «Бенфикой». На следующий день «Бавария» объявила, что у него коронавирус
#Юлиан Нагельсманн
Футбол
Марш – новый тренер «РБ Лейпцига». Он заменит Нагельсманна
#Джесси Марш
Футбол
Нагельсманн – самый молодой тренер, попавший в полуфинал Лиги чемпионов
#Юлиан Нагельсманн
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Футбол
Нагельсманн – самый молодой тренер, прошедший раунд плей-офф Лиги чемпионов
#Юлиан Нагельсманн