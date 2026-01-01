Сантьяго Бернабеу

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Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
#Франсиско Франко
Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций
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#Лига чемпионов
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