Рубен Аморим

Лента
Материалы
«Спортинг» стал чемпионом впервые за 19 лет с тренером за десять миллионов. Фанаты отметили титул дракой с полицией
#Спортинг Лиссабон
Заплатить 10 миллионов за тренера, который отработал всего два месяца
#Рубен Аморим