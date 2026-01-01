Оскар Табарес

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Уругвай уволил 400 человек из футбольной федерации – даже главного тренера сборной. Это из-за кризиса и пособий по безработице
#Оскар Табарес
Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
#Оскар Табарес
#Оскар Табарес