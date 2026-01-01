Люсьен Фавр

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Фавр уволен с поста главного тренера «Боруссии». Терзич назначен исполняющим обязанности
#Люсьен Фавр
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Прогноз на матч «Зенит» – «Боруссия» Д
#Лига чемпионов