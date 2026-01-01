Кристиан Гросс

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Футбол
«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей
#Шальке
Футбол
«Шальке» объявил о назначении Гросса – это уже четвертый в сезоне тренер клуба
#Шальке