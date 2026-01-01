Хорхе Сампаоли

Лента
Новости
Футбол
Хорхе Сампаоли уходит из «Атлетико Минейро» в «Марсель»
#Хорхе Сампаоли
Футбол
Сампаоли дисквалифицировали за три желтые карточки. Это первый случай в истории
#Хорхе Сампаоли