Георге Хаджи

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Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
В Румынии есть клуб, где забивают сыновья Ривалдо и Хаджи. Причем, на глазах отцов
#Вииторул
#Вииторул