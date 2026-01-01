Фердинанд Фельдхофер

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Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
#ЦСКА
Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу
#Фердинанд Фельдхофер