Джамель Бельмади

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Алжирцы наконец-то выиграли Кубок Африки. Они пережили кризис сборной и прождали 29 лет
#Алжир
Помните миф о том, что в Африке везет только европейским тренерам? Этот Кубок доказал обратное
#Кубок Африки