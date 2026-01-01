Алексей Стукалов

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Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте
#Спартак
Эмоции тренера «Уфы» после ничьи с «Зенитом». Собрал всех в круг, заорал и швырнул бутылку с воплем: «Красавцы!»
#Алексей Стукалов