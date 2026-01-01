Александр Хацкевич

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Футбол
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
#РПЛ
Футбол
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
#Ротор
Футбол
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
#Александр Хацкевич