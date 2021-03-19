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#РПЛ #Футбол #Ротор #Александр Хацкевич

Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах

19 марта, 17:12

«Ротор» объявил об уходе Александра Хацкевича. Команда идет в зоне стыков, победив в четырех матчах РПЛ из 23.

Это пятый уход главного тренера из клубов РПЛ по ходу текущего сезона:

Пока это наименьшее число отставок по ходу сезона в последних семи розыгрышах РПЛ. В статистике учтены и отставки главных тренеров, которые возглавляли команды только формально. Среди них Эдуардо Докампо («Рубин») и Сергей Матвеев («Краснодар»). Фактически клубы при них тренировали соответственно Роман Шаронов и Мурад Мусаев, не имевшие нужных тренерских лицензий.

  • Сезон-2020/21 – 5
  • Сезон-2019/20 – 14
  • Сезон-2018/19 – 7
  • Сезон-2017/18 – 9
  • Сезон-2016/17 – 10
  • Сезон-2015/16 – 9

До конца сезона осталось семь туров. Если за это время из двух клубов РПЛ не уйдут главные тренеры, то текущий сезон сохранит наименьше число увольнений по ходу розыгрыша с сезона-2015/16.

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Источник:
Гол.ру
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