РПЛ
Футбол
Александр Хацкевич
Ротор
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» объявил об уходе Александра Хацкевича. Команда идет в зоне стыков, победив в четырех матчах РПЛ из 23.
Это пятый уход главного тренера из клубов РПЛ по ходу текущего сезона:
- Дмитрий Гунько –«Химки»
- Кирилл Новиков – «Динамо»
- Вадим Евсеев – «Уфа»
- Сергей Подпалый – «Арсенал»
- Александр Хацкевич – «Ротор»
Пока это наименьшее число отставок по ходу сезона в последних семи розыгрышах РПЛ. В статистике учтены и отставки главных тренеров, которые возглавляли команды только формально. Среди них Эдуардо Докампо («Рубин») и Сергей Матвеев («Краснодар»). Фактически клубы при них тренировали соответственно Роман Шаронов и Мурад Мусаев, не имевшие нужных тренерских лицензий.
- Сезон-2020/21 – 5
- Сезон-2019/20 – 14
- Сезон-2018/19 – 7
- Сезон-2017/18 – 9
- Сезон-2016/17 – 10
- Сезон-2015/16 – 9
До конца сезона осталось семь туров. Если за это время из двух клубов РПЛ не уйдут главные тренеры, то текущий сезон сохранит наименьше число увольнений по ходу розыгрыша с сезона-2015/16.
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