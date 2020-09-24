Текстильщик

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Какие левые голы засчитывают судьи в русском футболе 🤦🏻‍♂️
#ФНЛ
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы