Газиантеп

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Турецкий судья закончил матч раньше времени, позже осознал ошибку и вернул команды из душа и раздевалок – доигрывать
#Чемпионат Турции
Теперь Лодыгин чудит в Турции. За три матча – шесть голов и адский привоз
#Юрий Лодыгин