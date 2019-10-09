Аланьяспор

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В чемпионате Турции лидирует «Аланьяспор» – клуб с гражданами 12 стран в составе
#Аланьяспор
Игрок сборной Чехии погиб в ДТП. Виноваты уснувшие водители
#Йозеф Шурал
#Йозеф Шурал