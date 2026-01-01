Финал Гран-при

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Ежегодное соревнование среди элиты мирового фигурного катания
Дата основания
Сезон-1995/96
Лента
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Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию окончательно отменен. Организаторы не нашли нового места для его проведения
#Финал Гран-при
Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за нового штамма ковида. Япония закрыла въезд для иностранцев
#Финал Гран-при