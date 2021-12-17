Финал Гран-при
Финал Гран-при по фигурному катанию окончательно отменен. Организаторы не нашли нового места для его проведения
час назад
Международный союз конькобежцев (ISU) спустя две недели окончательно отменил финал Гран-при в сезоне-2021/22.
Турнир изначально планировался в японской Осаке с 9 по 12 декабря, но из-за нового штамма коронавируса там его отменили. ISU в течение двух недель искал новое место для проведения, но теперь объявил об отмене.
От России на финал квалифицировал шесть спортсменов в одиночном катании, в том числе чемпионка мира Анна Щербакова. И шесть пар, в том числе чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание) и Виктория Синицына / Никита Кацалапов (танцы на льду).
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