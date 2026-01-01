Юлия Липницкая

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Фигурное катание
Юлия Липницкая стала тренером академии Евгения Плющенко
#Юлия Липницкая
Фигурное катание
Русские фигуристки побеждают на чемпионате Европы с 2014 года. За это время набрали 17 медалей
#фигурное катание