Мэдисон Хаббел

Дата рождения
24 февраля 1991 г.
Достижения
2-кратный олимпийский призер (2022)
Лента
Материалы
Первая сенсация Олимпиады-2022: главный дуэт мира Синицина/Кацалапов проиграл ритм-танец в командном турнире
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022