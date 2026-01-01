Анастасия Скопцова

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Фигурное катание
Степанова и Букин выиграли соревнования в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Степанова – Букин выиграла ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Синицина – Кацалапов победила на Гран-при России в танцах на льду ⛸️
#Виктория Синицина