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Босс команды Формулы 1 боится игл. Но для борьбы со страхом набил тату в честь гонщика. Еще один босс проиграл спор на тату в честь того же гонщика
#Даниэль Риккардо
У Хэмилтона сотая победа в Формуле 1 (столько нет даже у Шумахера) – заработал ее благодаря странной ошибке соперника во время дождя
#Льюис Хэмилтон