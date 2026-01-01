Валтери Боттас

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Формула 1
Хэмилтон – победитель Гран-при Великобритании. После столкновения с ним вылетел Ферстаппен
#Формула 1
Футбол
Боттас выиграл сочинский Гран-при. Квят забрался в очковую зону
#Формула 1
Формула 1
Боттас выиграл первую гонку в сезоне Формулы 1. Квят сошел
#Формула 1
Формула 1
Квят занял 10-е место на Гран-при Австралии. Боттас – победитель
#Формула 1