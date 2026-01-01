Рафал Майка

Дата рождения
12 сентября 1989 г.
Инфо
Польский профессиональный шоссейный велогонщик
Лента
Материалы
Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка