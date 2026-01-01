Ники Лауда

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Адская трасса в Нюрбургринге, на которой чуть не погиб Лауда. На ней страдал весь автоспорт: за все время – 73 смерти
#Формула 1
Он выжил после аварии, называл болиды «Феррари» дерьмом и чуть не врезал Сенне
#Ники Лауда