Джордж Расселл

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Формула 1
Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе». Он перейдет в команду со следующего сезона
#Джордж Расселл
Формула 1
Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
#Джордж Расселл