Евгений Кафельников

Дата рождения
18 февраля 1974 г.
Достижения
Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде и стал первой ракеткой мира.
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